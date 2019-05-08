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info@ikelement.ru
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр. 8, офис 803
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Надежный партнер

Инжиниринговая компания «Элемент» работает на рынке инжиниринговых услуг с 2014 года и зарекомендовала себя как надежного и добросовестного партнера

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Комплексное сопровождение строительства

Полный комплекс инженерно-технических услуг: от инвестиционного проектирования до строительства и ввода объекта в эксплуатацию

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Опыт и репутация

За период профессиональной деятельности выполнен и реализуется в настоящее время ряд крупных проектов для ведущих представителей российского бизнес-сообщества

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Основные услуги

Аутсорсинг Службы ПТО

От подготовки в срочном порядке необходимой документации и согласования технических вопросов с заказчиком до полного сопровождения и реализации всех функций отдела ПТО с гарантией сдачи в период строительства и ввода объекта в эксплуатацию
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Управление проектом

От разработки концепции проекта до ввода объекта в эксплуатацию
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Строительный контроль и технический надзор

Управление качеством и сроками реализации проекта от начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию
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Технический заказчик

От предпроектных проработок, сбора исходно-разрешительной и прочей документации, управления бюджетом проекта до ввода объекта в эксплуатацию
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Все услуги

Компетентность компании подтверждена
многолетним опытом работы

Инжиниринговая компания «Элемент» работает на основе лучших отраслевых решений, обладаем необходимой технической компетентностью и финансовой стабильностью для исполнения самых сложных задач.

5
лет успешной деятельности
500+
заказчиков из ключевых
отраслей
50+
инженерных специалистов
1000+
реализованных проектов
промышленного и гражданского
назначения
700+
регионов присутствия
РФ и стран СНГ
50+
млрд.руб. общая стоимость
реализованных проектов
О компании

Последние объекты

За период профессиональной деятельности специалистами Инжиниринговой компании «Элемент» выполнен и реализуется в настоящее время ряд крупных проектов для ведущих представителей Российского бизнес-сообщества

ТЗК «АЭРО-ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Московская обл., г. Химки
Подготовка исполнительной документации
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ТПУ «МКЦ»

г. Москва
Подготовка исполнительной документации
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БЦ «PREZIDENT PLAZA»

г. Москва
Подготовка исполнительной документации, Строительный контроль
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IQ-квартал ММДЦ «Москва-Сити»

г. Москва
Техническое обследование
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СКК «МРИЯ ПАРК»

Крым, г. Ялта
Подготовка исполнительной и сметной документации
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Гипермаркет «АШАН»

Московская обл., г. Щелково
Строительный контроль
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Все проекты

Наши клиенты

Арлан
Metro
М-видео
ВТБ
Сбербанк
Тисью Групп

Бальнеотерапевтический комплекс «МРИЯ»

Инжиниринговая компания «Элемент» приступила к финальному этапу работ по проекту «Бальнеотерапевтический комплекс «МРИЯ»
08.05.2019 Подробнее

Компания «Элемент» успешно прошла оценку условий труда

Инжиниринговая компания «Элемент» успешно прошла специальную оценку условий труда (СОУТ)
24.04.2019 Подробнее
Все новости

Инжиниринговая компания «Элемент»

- многопрофильная инжиниринговая компания, представляющая комплексные инжиниринговые услуги.

Мы работаем на рынке инжиниринговых услуг с 2014 года. Кадровый состав укомплектованы высокопрофессиональные специалисты, имеющая большой практический опыт в подготовке и управление процессами строительства от разработки инвестиционной модели до полной сдачи объекта заказчика, эксплуатация и управление объектом.

Благодаря нашему обширному опыту по решению сложных комплексных задач, создаваемых проектными требованиями и обстоятельствами, мы заработали репутацию надежной компании, которая реализует проекты в срок и в рамках бюджета, строго придерживаясь международных стандартов качества, что позволило заложить основу прочных отношений с заказчиками.

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