Инжиниринговая компания «Элемент» - многопрофильная инжиниринговая компания, представляющая комплексные инжиниринговые услуги.





Мы работаем на рынке инжиниринговых услуг с 2014 года. Кадровый состав укомплектованы высокопрофессиональные специалисты, имеющая большой практический опыт в подготовке и управление процессами строительства от разработки инвестиционной модели до полной сдачи объекта заказчика, эксплуатация и управление объектом.





Благодаря нашему обширному опыту по решению сложных комплексных задач, создаваемых проектными требованиями и обстоятельствами, мы заработали репутацию надежной компании, которая реализует проекты в срок и в рамках бюджета, строго придерживаясь международных стандартов качества, что позволило заложить основу прочных отношений с заказчиками.